В окрестностях Нижневартовска мотоциклист протаранил «Ларгус»

На 9-ой км автодороги Нижневартовск – Радужный на минувших выходных произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Он, по данным ГИБДД столицы Самотлора, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», пытавшегося съехать на второстепенную дорогу. В результате аварии травмы получил 28-летний мотоциклист.

Полиция призывает водителей мотоциклов, а также родителей, приобретающих двухколесный транспорт для своих детей, о необходимости соблюдать все меры предосторожности при его управлении.