Эксперты спецвагона РЖД по экспресс-тестированию на ВИЧ в Нижневартовске выявили одного инфицированного гражданина

В Нижневартовск накануне прибыл спецвагон РЖД в котором организовано бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. В первый день своей работы его посетили около 400 человек. В результате исследований был выявлен один человек зараженный вирусом иммунодефицита человека. Ему рекомендовано пройти повторное обследование уже в местном филиале КУ «Центр СПИД». Всего в Нижневартовске проживают 4050 ВИЧ-инфицированных граждан.

Бережно относиться к своему здоровью югорчан призвал главный врач КУ ХМАО - Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Андрей Петровец. По его словам, Югра впервые за много лет покинула первую десятку регионов, неблагополучных по заболеваемости ВИЧ, и на данный момент занимает 12 место в УрФО (с 2016 года тенденция).

«Ситуация серьезная и именно поэтому родилась идея проводить такие акции. У нас в регионе инфицирован каждый 92-ой житель. В разных городах число отличается. У нас обязательно проверяются на ВИЧ беременные, осужденные, представители здравоохранения и другие категории. В 2016 году тестирование на ВИЧ прошли 27% от общего числа жителей округа, в следующем году мы планируем больше 30%. Данная акция направленна на то, чтобы каждый житель мог провериться. А в случае обнаружения заболевания, человек мог моментально получить консультацию, своевременно встать на учет и получать антиретровирусную терапию, которая позволяет сохранять качество жизни долгое время. Для примера, в мире самому пожилому человеку, живущему с ВИЧ, - 98 лет, в России - 92 года», - рассказал Андрей Петровец.

Завтра последний день, когда на железнодорожном вокзале проводится данная акция. В столице Самотлора, как сообщили в пресс-службе местной мэрии, мероприятие поддержали два крупных предприятия, добровольцы, представители здравоохранения, известные спортсмены и горожане.