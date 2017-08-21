В Нижневартовске усиливают меры безопасности

В Нижневартовске с сегодняшнего дня сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. Изменения, как сообщили в местном полицейском главке, никак не связаны с произошедшей резней в Сургуте. Это необходимо для организации безопасного проведения Дня знаний.

Как отметил на заседании Антитеррористической комиссии города начальник Управления МВД РФ по г. Нижневартовску Владимир Авдеев, полицейские уже проверяют чердаки и подвалы жилых домов, а также строящиеся и заброшенные здания, расположенные недалеко от школ. Накануне Дня знаний образовательные организации будут обследованы полицейскими с собаками, специально обученными на выявление взрывных устройств и взрывчатых веществ. Кроме этого, к объектам проведения праздничных мероприятий будут максимально приближены маршруты патрулирования наружных служб. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей у каждого учебного заведения будут дежурить автоинспекторы.

Дополнительная профилактическая работа проводится и с сотрудниками образовательных организаций. Как рассказала исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике администрации города Оксана Вовк, до 25 августа в школах и детских садах назначат ответственных за обеспечение специальных мер антитеррористической безопасности во время проведения массовых мероприятий, проверят исправность технических средств и систем противопожарной защиты, путей эвакуации, видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, телефонной связи, проведут внеочередные инструктажи с работниками по действиям в случае возникновения угрозы совершения террористического акта.