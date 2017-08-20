Нижневартовск в День флага России выйдет на общегородскую зарядку со звездами

Нижневартовск День Государственного флага России, который отмечается 22 августа, начнет с общегородской зарядки. Она пройдет на берегу Комсомольского озера. Планируется, что физкультминутку проведут известные в городе спортсмены: боксер Александр Малетин, мастер спорта России по парусному спорту Светлана Шнитко, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года по ушу Андрей Марковкин и другие.

Организаторы – городские учреждения спорта и культуры – приглашают всех желающих. Приветствуется одежда в цвет российского триколора. Закончится спортивная акция исполнением Гимна Российской Федерации.