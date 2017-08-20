В Нижневартовском районе загородный лагерь «Лесная сказка» за счет инвесторов станет круглогодичным

Власти Нижневартовского района намерены сделать загородный лагерь «Лесная сказка», где отдыхают дети со всего муниципалитета, круглогодичным. Этого удастся добиться за счет строительства второй очереди детского оздоровительного центра. Для этого планируется привлечь инвесторов. Планы уже включены в региональную программу на следующий год.

«Это значительно улучшит возможности лагеря, и мы прогнозируем, что это позволит в круглогодичном режиме отдохнуть более чем 2,5 тысячи человек», - сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин во время рабочей встречи с главой региона Натальей Комаровой.

Районный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» расположен недалеко от Нижневартовска. На территории расположены два жилых корпуса на 50 мест (комнаты на 3-4 человека, санузел, душевые, комната отдыха) с автономной системой отопления. Столовая располагается в одном из корпусов, организовано пятиразовое питание. На первом этаже каждого корпуса имеется помещение для организации отдыха, досуга и культурных мероприятий. В лагере созданы необходимые условия для проведения занятий физкультурой и спортом, имеется спортивно - игровая площадка, а так же две универсальных площадки для игр в мини-футбол и волейбол. Спортплощадки оснащены необходимым игровым и спортивным инвентарем.