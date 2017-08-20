Сургутская фирма не смогла вовремя отремонтировать нижневартовского «Алешу»

В Нижневартовске вышел срок, отведенный сургутской компании «Ударник», для завершения капитального ремонта монумента «Покорителям Самотлора». Подрядчик не успел вовремя завершить запланированные работы. На данный момент готовность объекта составляет более 95%. Тем не менее, как заявили местные чиновники, разрывать контракт с югорской фирмой они не намерены.

«На данный момент у меня нет претензий к подрядчику по качеству работ. Есть претензии по срокам. Здесь, к сожалению, компания вынуждена будет платить штраф за каждый день просрочки сдачи объекта», - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ г. Нижневартовска Максим Коротаев.

По словам представителей фирмы, задержка возникла из-за того, что пришлось переделывать часть работ за прошлым подрядчиком, который также не справился с поставленной задачей. Кроме того, возникли сложности с поставкой гранита, которым облицованы мемориальные тумбы. Материал для работы пришлось готовить сотрудникам компании. Подрядчик заверил, что для завершения работ потребуется еще около недели.

Добавим, что ремонт нижневартовского «Алеши» находится на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой. Во время «прямой линии» общественники попросили главу региона не только оценивать ход работ, но и принять участие в приемке объекта. Открытие обновленного монумента «Покорителям Самотлора» состоится в День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, как и было запланировано ранее.

Стоит отметить, что фирма "Ударник" в Нижневартовске также ведет ремонтные работы на двух объектах: осуществляет реконструкцию Комсомольского бульвара и строительство пешеходной зоны в первом микрорайоне города. К качеству выполнения работ на данных территориях у заказчиков также нет вопросов и нареканий.