В Нижневартовске открылась выставка-ярмарка «Школьный эксперсс»: от ластика до школьной формы // ФОТО

В Нижневартовске в городском парке открылась выставка-ярмарка «Школьный экспресс». Она проводится местной администрацией города в 21-ый раз. Более тридцати местных предпринимателей открыли около 50 торговых точек по продаже канцелярских товаров, учебной литературы, школьной формы, ранцев, обуви и других товаров.

«Ярмарка организована для родителей, которые что-то недокупили своим детям к новому учебному году. Такая ярмарка хороша тем, что можно приобрести все в одном месте и диапазон цен – практически на каждый кошелек», - отметила директор департамента экономики администрации г. Нижневартовска Елена Швец.

Выставка-ярмарка «Школьный экспресс» будет работать по 31 августа с 12 до 20 часов. У посетителей также есть возможность ознакомиться с услугами, которые предоставляют частные образовательные организации.