В Нижневартовске после ДТП машина снесла светофор //ФОТО

В Нижневартовске под завершение текущей недели на улице 60 лет Октября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля отечественного производства, в результате аварии два человека пострадали.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, ДТП произошло из-за невнимательности 24-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-21120», который не уступил дорогу «ВАЗ-21099» совершая поворот налево во двор. После столкновения один из автомобилей врезался в светофор. На место происшествия выезжали не только сотрудники дорожной полиции, но и местной пожарной части.

В результате данного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля «ВАЗ-21120», а так же водитель и пассажир-мужчина 1998 года рождения автомобиля «ВАЗ-21099», - сообщил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.