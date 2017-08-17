Два охранника в Нижневартовском районе обокрали охраняемую базу почти на 800 тысяч рублей

В Нижневартовском районе признаны виновными в совершении крупной кражи два охранника. С базы, которую они же и охраняли, мужчины вывезли более сотни НКТ-труб. Нанесенный ущерб предприятие оценило почти в 800 тысяч рублей.

«Они вступили между собой в предварительный преступный сговор. Один обеспечил аренду транспортных средств для погрузки и транспортировки похищенных труб. При этом водители и грузчики не знали о преступных намерениях обвиняемых. А второй мужчина отключил камеры видеонаблюдения, осуществляющие видеофиксацию территории базы, обеспечивал въезд на территорию базы транспортных средств, осуществлял контроль за погрузкой труб и их вывозом за пределы базы», - поясняют в Нижневартовском районом суде.

В судебном заседании подсудимые полостью признали свою вину, согласились с предъявленным обвинением и просили рассмотреть дело в особом порядке, без вызова свидетелей и исследования письменных и вещественных доказательств по делу. Суд, во время заседания учел факт наличия у мужчин несовершеннолетних детей, а также содействие в расследовании данного уголовного дела, назначил подсудимым наказание в виде одного года и шести месяцев условного лишения свободы.