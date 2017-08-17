Идеальную школу для детей-инвалидов показали в Нижневартовске главе региона Наталье Комаровой

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Нижневартовск посетила школу №29. Это образовательное учреждение является образцовым в городе и округе с точки зрения того, как должна выглядеть доступная и комфортная среда для людей с ограниченными возможностями. Участникам встречи были продемонстрированы условия реализации инклюзивного образования: на подходе к школе и непосредственно в помещении размещены специальные тактильные индикаторы, имеется гусеничный ступенькоход (мобильный подъемник для инвалидов), специальные таблички-указатели со шрифтом Брайля, аудио и световые сигналы для слабовидящих и слепых. Школа на 100% соответствует стандартам комфортности и доступности, которые предъявляются к образовательным организациям.

Именно на этом акцентировала внимание Наталья Комарова, открывая встречу с представителями региональных общественных организаций по делам инвалидов из Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийска, Нижневартовского района, Пыть-Яха и Нижневартовска. По ее словам, образовательные организации - отдельный мир, где с детства формируется понимание, что для жизни и развития у людей нет преград, сообщает Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Сегодня, 17 августа, исполняется 29 лет со дня образования Всероссийского общества инвалидов. И, конечно, я поздравляю присутствующих с этой важной датой. Так получилось, что интересы, запросы, воля людей с ограниченными возможностями здоровья концентрируются в общественных организациях. Я, например, считаю, что это очень важное направление. В следующем году исполняется 20 лет со дня образования региональной организации. И я считаю, что мы не зря отмечаем важные даты, это повод подвести черту и обсудить с какими результатами мы пришли. И мы можем обсудить выполнение нашей работы», - сказала Наталья Комарова.

В частности, одна из главных задач, как подчеркнула губернатор Югры, это обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и всех маломобильных групп югорчан.