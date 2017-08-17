Губернатор Югры Наталья Комарова представила в Нижневартовске нового директора Депсоцразвития

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня с рабочим визитом посетила Нижневартовск. Во время встречи с общественностью она представила нового директора Департамента соцразвития ХМАО Светлану Давиденко, которая впервые посетила столицу Самотлора в новом статусе.

Руководящий пост она заняла с 27 июля. Решение главой региона принято с учетом общественной оценки при отборе кандидатов и по итогам собеседования. В результате голосования, которое проходило в рамках отбора кандидатов на должность директора ведомства, за Светлану Давиденко было отдано 54 голоса – 40% от общего количества проголосовавших.

Руководителю регионального Департамента соцразвития Нижневартовск знаком. Здесь она работала в Управлении социальной защиты населения администрации Нижневартовска, пройдя путь от инспектора отдела социального обеспечения до начальника Управления социальной защиты населения по Нижневартовску и Нижневартовскому району департамента социального развития округа.