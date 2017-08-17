Спецвагон РЖД по борьбе и профилактике ВИЧ направляется в Нижневартовск

В Нижневартовске готовятся встретить спецвагон РЖД, в котором специалисты будут проводить тестирование всех желающих граждан на ВИЧ. Как рассказали в нижневартовском филиале КУ «Центр СПИД», акция направлена на информирование и тестирование граждан старше 18 лет.

«Подобного рода мероприятия с максимальным охватом жителей позволяют проверить и выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно начать терапию. Что в дальнейшем позволяет человеку полноценно жить и работать», - рассказала заведующий филиалом КУ «Центр СПИД» в Нижневартовске Наталья Басара.

Тестирование проводится бесплатно, анонимно и быстро. Анализы будут готовы в течение 15 минут. Во время проведения акции на вокзале будут находиться волонтеры, которые раздадут участкам специальные флаеры с информацией по профилактике ВИЧ-инфекции.

По информации филиала КУ «Центр СПИД», маршрут движения «вагона здоровья» составлен с учетом регионов, в которых показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией до двух раз превышают среднероссийские данные (Югра занимает 5 место среди субъектов УрФО). Именно поэтому всероссийская акция по тестированию важна и является одним из эффективных способов профилактики заболевания.

Напомним, что Всероссийская акция по профилактике ВИЧ-инфекции проводится Министерством здравоохранения РФ совместно с ОАО «Российские железные дороги». Она продлится с 7 июля по 20 октября 2017 года. Поезда будут останавливаться на вокзалах 24-х городов Российской Федерации. В регионах, где проследует поезд, показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией до двух раз превышают среднероссийский показатель. Это Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ.