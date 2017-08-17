В Нижневартовске сгорел оздоровительный комплекс

Крупный пожар накануне вечером произошел в старой части Нижневартовска, на территории частного оздоровительного комплекса. Огнем были охвачены «Измайловские бани». К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

Причина возгорания будет устанавливаться органами дознания.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещения, мебель, кровля одной из бань. Информации о пострадавших нет.