Вартовчане начали получать платежки за ЖКУ по почте

Нижневартовский расчетно-информационный центр, созданный по инициативе главы города Василия Тихонова, разослал вартовчанам первые платежки за жилищно-коммунальные услуги. В общей сложности их получили около 80 тысяч собственников и нанимателей жилья. Впервые в современной истории существования городской системы ЖКХ вартовчанам не нужно идти за квитанциями в ЖЭУ и стоять в очереди, чтобы их получить. Квитанции сотрудники «Почты России» разложат в каждый почтовый ящик.

По словам заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «НРИЦ» Ольги Положковой, задача центра сделать так, чтобы жителям было удобно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, чтобы они были в курсе всех начислений. На первом этапе не исключены недочеты. Но работа над ошибками ведется. В частности, от жителей, получивших платежки, уже поступили замечания на слишком мелкий шрифт в квитанциях.

Главное преимущество новых квитанций - компактность. Теперь вся информация о коммунальных платежах умещается на одном листе формата А4. На одной стороне - платежные данные - извещение по уплате жилищных и коммунальных услуг, света и капитального ремонта. На обороте листа - обращение к потребителям от НРИЦ и справочная информация.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, открытие НРИЦ, как и все предстоящие нововведения не потребуют ни одного дополнительного рубля с жителей. Как подчеркнули специалисты организации, финансовое обеспечение расчетно-информационного центра будет осуществляться за счет перераспределения средств от управляющих компаний. Часть средств, которые они сейчас вкладывают в содержание и управление домами, перейдет РИЦ.