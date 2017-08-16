В Нижневартовске на выставка-ярмарке «Школьный экспресс» горожан будут учить скорочтению

В Нижневартовске состоится традиционная выставка-ярмарка «Школьный экспресс - 2017». Она откроется 17 августа на улице Пионерской (район Парка культуры и отдыха имени 40-летия Победы).

Выставка-ярмарка работает в формате «все и в одном месте». Собирая ребенка в школу, родители смогут приобрести канцелярские принадлежности, учебники, школьную форму, методическую литературу, кожгалантерею (портфели, рюкзаки, ранцы), обувь и другие товары. Более 30 предприятий и предпринимателей откроют около 50 торговых точек. Необходимые каждому школьнику для учебы предметы можно будет купить по 31-е августа. Выставка будет работать с 12 до 20 часов.

Как сообщили в местном управлении по потребительскому рынку администрации города, в рамках работы выставки-ярмарки у посетителей также будет возможность посетить открытые уроки иностранных языков, а также занятия нижневартовских школ развития (скорочтения, быстрого счета и другие уроки интеллектуального развития).

Организатором выставки-ярмарки выступает администрация города. «Школьный экспресс - 2017» проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории г. Нижневартовска на 2016-2020 годы».