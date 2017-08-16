В Нижневартовске с начала года полсотни пьяных водителей попали в ДТП

В Нижневартовске с начала года увеличилось количество аварий по вине нетрезвых водителей. С начала года зарегистрировано 56 таких ДТП – на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На улично-дорожной сети города выявлено 1060 водителей в состоянии опьянения. Выявлять нетрезвых водителей будут в массовом порядке 18 августа, когда состоится масштабный рейд сотрудников ГИБДД. Патрули будут дежурить вечером и ночью на улицах города. Данная профилактическая акция уже стала традиционной для Нижневартовска. Тем не менее каждый раз выявляют нарушителей», - рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Госавтоинспекторы подчеркивают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения считается одним из самых грубых нарушений правил дорожного движения и ответственность предусмотрена также серьезная. При первом нарушение требований ПДД – штраф 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на 1,5-2 года. При повторном аналогичном нарушении - уголовная ответственность, лишение права управлять автомобилем сроком до 3-х лет, в том числе судом может быть вынесено решение о заключении под стражу на два года.