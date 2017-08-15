В Нижневартовске горит торговый центр // ФОТО

В Нижневартовске огнеборцы уже несколько часов работают на тушении пожара, произошедшего в торговом центре «Квартал». Объект расположен в одном из жилых микрорайонов, расположенных на улице Интернациональной. Местные жители сообщают о серьезном задымлении дворов.
По предварительным данным, в здании торгового центра проводились ремонтные работы. Возгорание могло произойти в результате нарушения правил пожарной безопасности. Окончательную причину пожара следователи назовут после проверки.
Как будут сносить балки? // Директор департамента имущественных и земельных отношений Сургутского района Юлия Маркова // ONLINE 15 августа в 16:00