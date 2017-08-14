У авиакомпании «Ямал» в Нижневартовске массовые задержки рейсов

В Нижневартовске у авиакомпании «Ямал» начались массовые задержки рейсов. В 19 часов 13 минут в аэропорту столицы Самотлора приземлился лайнер, который доставил пассажиров из Уфы. Согласно расписанию, прибыть самолет должен был 8 часов назад – в 11 часов 10 минут.

Задерживается прилет лайнера и из Новосибирска. Приземлиться на югорской земле путешественники должны были еще в 15 часов 30 минут. Сейчас, по данным он-лайн табло воздушной гавани, ожидаемое время прибытия – 23 часа 10 минут. В связи с возникшей задержкой, перенесен вылет самолета, который должен совершить рейс «Нижневартовск – Уфа». Вместо запланированных 16 часов 30 минут, по предварительным данным, в воздух борт поднимется около полуночи.

Перенести полет из столицы Самотлора в столицу Республики Башкортостан было решением авиакомпании, однако чем оно продиктовано не сообщается.

Добавим, это не первый случай, когда возникает сбой в полетах на данных направлениях. В феврале у «Ямала» также возникли многочасовые задержки.