За 5 лет в Нижневартовске появится 6 школ, детский сад, интернат, технопарк, скверы и новый музей

Власти Нижневартовска рассказали о своих амбициозных планах на ближайшую пятилетку. За это время на территории города должны появиться «Парк космонавтов», «Аллея героев», реконструирован проспект Победы, «под ключ» сдан Рябиной бульвар. На Комсомольском озере ожидается создание новой инфраструктуры. Планируется возвести шесть школ, один детский сад, один сад-интернат, технопарк «Кванториум», новый городской музей. Горожане смогут посещать соревнования мирового уровня и заниматься спортом в универсальном спортивном комплексе на 5000 мест и новом Ледовом дворце.

Как говорится в обращении главы Нижневартовска Василия Тихонова, участие инвесторов в этих проектах – достойный вклад в социально-экономическое развитие города. Для благоприятной деятельности предпринимателей созданы максимально комфортные условия: сформированы земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов (могут быть предоставлены инвесторам в аренду без проведения торгов); планируется открытие «МФЦ для бизнеса».

В документе градоначальник столицы Самотлора напомнил о поддержке бизнеса на региональном и муниципальном уровне. Заострил внимание на том, что администрация Нижневартовска оказывает финансовую поддержку, не предусмотренную в других муниципалитетах Югры: возмещение затрат связанных с рекламой товаров, работ, услуг, созданием и сопровождением сайта субъектам молодежного предпринимательства, приобретением сырья и материала для дальнейшего его использования по профилю бизнеса.