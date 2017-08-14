Власти Нижневартовска «забраковали» детские лагеря Крыма и Краснодара: «Мы не позволим, чтобы дети получали некачественные услуги»

Мэрия Нижневартовска намерена оштрафовать детские лагеря, расположенные в ряде регионов России, допустившие некачественную организацию отдыха. Нарекания вызвала деятельность санаториев «Васильевский» (Республика Татарстан), «Соколиный камень» (Свердловская область), лагеря «Юность» (Краснодарский край) и «Морской» (Республика Крым). В отношении лагерей составлены акты и будут применены штрафные санкции на сумму более одного миллиона рублей. По словам заместителя главы города по социальной и молодежной политики Надежды Волчаниной, итоги проверки будут учтены при планировании организации отдыха детей в 2018 году.

Заместитель главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина

«Со всеми нарушениями согласились руководители проверенных лагерей. Все, что я увидела во время инспекции в этом году, дает мне право заявлять, что мы не позволим, чтобы наши дети получали некачественные услуги. Здравницы, допустившие нарушения условий наших муниципальных контрактов, не будут включаться в оздоровительную кампанию следующего года. За пределами Югры огромное количество здравниц, которые соответствуют нашим требованиям. Мы также оставляем за собой право проводить предварительные проверки в лагерях, в которые планируют направиться наши дети», - отметила Надежда Волчанина.

Как уточнили в пресс-службе администрации Нижневартовска, по итогам выездных проверок здравницы нарушили условия контракта. В частности, не были предоставлены документы на педагогических работников, отсутствует акарицидная обработка территории лагеря перед заездом нижневартовских отрядов, ненадлежащая организация питания (в одном из лагерей при выезде ребятам не предоставили индивидуальный рацион питания - сухой паек), отсутствует в лагере спортивный зал, нарушена организация работы педагогического состава (недостаточное количество вожатых на отряды).

Решение принять меры к детским лагерям озвучили на заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период

В следующем году при формировании планов летней кампании к обсуждению выбора направлений отдыха, а также конкретных здравниц, будут привлекаться представители родительского сообщества.