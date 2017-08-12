В Нижневартовске планируют в этом году построить спорткомплекс для людей с ограниченным здоровьем

По прогнозу социально-экономического развития Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года, за счёт всех источников финансирования в 2017 году планируется ввести 118,2 тыс. кв. метров жилья или 92,1% к уровню 2016 года (всего с 2015 по 2017 год в городе будет построено более 367, 4 кв. метров жилья).

Как сообщили в департаменте экономики администрации города, в целом за период 2018-2020 годов ожидается возведение 371 тыс. кв. метров жилья.

В 2017 году запланировано строительство спортивного комплекса "Модуль" для развития адаптивных видов спорта и подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья к всероссийским и международным соревнованиям.

В 2018 году ожидается ввод в действие общеобразовательной школы в квартале 18 на 825 мест, а в 2019 году – дополнительного корпуса этой же школы на 900 мест.

В 2019 году планируется ввести после реконструкции детский сад на 180 мест в квартале "7-А", и к концу года завершить строительство Центральной больницы на 1 100 коек, которая во втором квартале 2020 года начнет принимать первых пациентов.

В планах на 2020 год - ввод в эксплуатацию в 9-А микрорайоне детского сада на 320 мест и общеобразовательной школы на 1 100 учащихся.