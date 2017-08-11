Сотрудники СКР ХМАО выехали на месторождение в Нижневартовском районе где пострадали 8 человек

Сотрудники следственного комитета ХМАО выехали на месторождение АО «Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее предприятие» где накануне вечером произошло возгорание, в результате которого пострадали 8 человек. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту организована процессуальная проверка. Следователи и следователи-криминалисты уже выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего и проведения комплекса проверочных мероприятий. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности работников при проведении работ на данном объекте», - отметили в СКР округа.

АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», которое входит в «РН Холдинг», эксплуатирует Ван-Еганское месторождение, расположенное вблизи г. Радужный. При производстве работ подрядной организацией ООО "Интегра-Бурение" произошло возгорание нефтегазовой смеси и бурового станка. В настоящее время на месте ЧП работают частные противофонтанные и пожарные службы. Как сообщили в компании, ситуацию на площадке и работы по ликвидации последствий возгорания контролирует оперативно созданный штаб.