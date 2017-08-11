В Нижневартовске с начала года 18 безработных организовали собственное дело

С начала года в Нижневартовске организована временная занятость 454 подростков и 47 выпускников учебных заведений в возрасте до 25 лет. К общественным работам привлекли 89 человек. Такие данные приводит местный департамент экономики. По данным специалистов, за первое полугодие было оказано содействие в самозанятости 18 безработным, зарегистрировавшим собственное дело, возмещены затраты работодателям на создание 10 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. На профессиональную подготовку направлено 83 женщины, находящихся в отпуске по уходу за детьми.

В целях повышения конкурентоспособности незанятых граждан и снижения безработицы проводилась работа по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации по дефицитным профессиям. Профессиональным обучением было охвачено 142 человека. Кроме того, проведено 27 ярмарок вакансий, которые посетили 194 человека. В результате их проведения трудоустроено 125 человек. Учитывая социальную значимость проблемы занятости молодежи, организована практика для 1249 студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в организациях города. С начала года трудоустроено 57 выпускников учебных заведений, из них 14 человек на предприятия бюджетной сферы.