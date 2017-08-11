S7 Airlines планирует продолжить прямые перелеты из Нижневартовска в Новосибирск

Авиакомпания «S7 Airlines» планирует продолжить выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Нижневартовск и обратно. Данный маршрут у перевозчика появился в этом году и оказался востребованным среди жителей восточной части Югры.

Планируется, что самолеты в зеленой ливрее будут выполнять полеты между двумя городами Сибири по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Как сообщается на сайте перевозчика, вылетать из Нижневартовска Embraer 170 будут на десять минут раньше – в 7.20. Сейчас стоимость билета на рейсы, запланированные к выполнению в рамках зимнего расписания, составляет от 2,5 тысяч рублей.

Открыть межрегиональное авиасообщение крупному перевозчику удалось после появления в парке компании лайнеров Embraer 170-LR. Данные авиалайнеры рассчитаны на перевозку 76 пассажиров в комфортабельном салоне экономического класса.Как ранее сообщал siapress.ru, авиакомпания S7 Airlines стала в России первым эксплуатантом самолетов данного типа.