В Нижневартовске построят дорогу, на которую чаще всего жаловались вартовчане

В Нижневартовске определился подрядчик, который займется строительством дороги на улице Мусы Джалиля (от улицы Ленина до улицы Озерная). Этот участок длительное время находился в разбитом состоянии и вартовчане неоднократно обращали на него внимание чиновников. Все дело в том, что дорогой пользуются, например, посетители одного из банков, детского сада и других учреждений, расположенных вблизи. Кроме того, дорога используется жителями ближайших домов и после обильного дождя превращается в одну большую лужу, создавая угрозу сохранности автомобилей.

Как сообщили в МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовск», по результатам аукциона подрядчиком стал индивидуальный предприниматель А. Устарханов. До 10 ноября ему предстоит не только подготовить территорию и уложить асфальт (ширина проезжей части составит 8 м), создать тротуар (со стороны жилых домов), освещение, гостевую автостоянку, но и произвести благоустройство. Как подчеркнули в пресс-службе администрации города, с завтрашнего дня проезд на данном участке для автотранспорта будет закрыт.