На вартовчанина, устроившего стрельбу в центре города и хваставшегося этим, возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции Нижневартовска сегодня возбудили уголовное дело по факту стрельбы, произошедшей накануне в центре города. Фигурантом стал один из участников конфликта, которого оперативно задержали представители Росгвардии. Молодой человек, оказавшись в отделении полиции, не только не осознавал всю серьезность ситуации, в которой он оказался, но и в социальных сетях демонстрировал чувство собственной безнаказанности выкладывая фотографии и нелестно отзываясь о тех, кто осуждал поступок вартовчанина.

Как удалось выяснить стражам порядка, в начале первого ночи, находясь на перекрестке улиц Дружбы Народов и Мира, произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. В результате, один из водителей, используя предмет, похожий на автомат, разбил стекло другого автомобиля и произвел шумовой хлопок. Именно этот звук, так называемого «пугача», горожане приняли за выстрелы.

«В настоящее время установлено, что оружие не является боевым – оружие предназначено для имитации стрельбы. Сотрудники полиции выясняют детали произошедшего», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

Согласно действующего законодательства за грубое нарушение общественного порядка, выражающего неуважение к обществу с предметом, используемым в качестве оружия предусмотрено наказание начиная от штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей и заканчивая лишением свободы сроком до пяти лет.

В целях полноты расследования данного преступления сотрудники полиции Нижневартовска просят очевидцев и свидетелей сообщить информацию по телефону 02, либо обратиться в отдел полиции №3 по телефону 49–33–11.