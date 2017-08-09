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Жители Нижневартовска хотели бы сдавать стеклотару за деньги

Жители Нижневартовска поддерживают идею депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова открыть в стране пункты для массового возврата стеклотары. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проходил на площадке «Официальный Нижневартовск», в социальной сети.

Как сообщают администраторы паблика, большинство участников опроса готовы сдавать бутылки за деньги. Сомневаются в своем решении около 27% проголосовавших. Они бы присоединились, в случае если вознаграждение будет достойным.

«Как сообщили в управлении по природопользованию и экологии администрации города, эту тему прорабатывают с предпринимателями, которые осуществляют прием других отходов. Если предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова будет поддержано на федеральном уровне, возможно вопрос будет решен быстрее», - отметили авторы опроса.

Добавим, автор инициативы - депутат Владимир Петров, предлагает ввести залоговую стоимость стеклянных емкостей, а также установить автоматы для приема пустых бутылок и банок. Как считает депутат, это даст не только экономическую выгоду покупателям, которые смогут возвращать часть потраченных на напитки в бутылках денег, но и сократит площадь свалок и снизит ущерб окружающей среде.

Как сообщает RT, под залоговой стоимостью понимается фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Подобная практика широко применяется в Европе, в частности, в Финляндии. Там в супермаркетах стоят специальные автоматы по приему стеклотары, которыми очень удобно пользоваться, поэтому люди охотно сдают бутылки и банки.

В России существуют пункты по приему стеклотары и вторсырья, но только в 80 городах. Да и расположены они так, что найти их крайне сложно. Работают в определенные дни и часы. Кстати, за пустую бутылку там дают совсем немного - от 10 до 90 копеек.


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09 августа в 21:32, просмотров: 122, комментариев: 0


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