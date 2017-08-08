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В Нижневартовске после капремонта открылся стационар противотуберкулезного диспансера

1 августа 2017 года после капитального ремонта открылся круглосуточный стационар КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер». Оказывать медицинскую помощь в стационаре будут жителям Нижневартовска, Нижневартовского района, Лангепаса, Мегиона, Покачей и Радужного.

Первые больные уже поступили на лечение в стационар и смогли оценить удобства проведенного капитального ремонта. Все палаты приведены в соответствие с последними нормативами Санитарно-эпидемиологических правил, оснащены необходимой мебелью. С открытием стационара для точного и своевременного определения объема и распространенности туберкулёзного процесса введен в эксплуатацию новый современный компьютерный томограф.

Стационар находится в экологически чистой лесной зоне за городом, что также способствует скорейшему выздоровлению больных, создавать благоприятный эмоциональный фон.

В настоящее время открыто два фтизиатрических отделения на 100 коек: первое - для больных туберкулезом с бактериовыделением на 40 коек; второе - для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, в сочетании с ВИЧ-инфекцией на 60 коек.

В ближайшее время в учреждении откроется третье отделение - легочно-хирургическое, на 30 коек, в котором медики будут проводить операции для пациентов со всего округа.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 70, комментариев: 0


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