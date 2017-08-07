Вартовчанин, представившись народным дружинником, обокрал подростка

В Нижневартовске на скамье подсудимых оказался мужчина, который обворовал и обманул подростка. В мае он в одном из дворов по улице Интернациональной увидел ребенка, в руках которого находился смартфон. Мужчина окликнул юного вартовчанина и представился ему «народным дружинником по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ».

Как рассказали в Нижневартовском городском суде, под предлогом проверки информации в сотовом телефоне, мужчина забрал телефон и отправил доверчивого несовершеннолетнего ребенка на четвертый этаж ближайшей высотки, где должна была состояться встреча с якобы еще одним силовиком.

«Несовершеннолетний потерпевший, полностью доверяя словам обвиняемого подчинился его требованию. В этот момент мужчина покинул место совершенного преступления. Таким образом, потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 10042 рубля», - отметили в суде.

Во время рассмотрения уголовного дела стало известно, что данный мужчина ранее уже был судим. Путем частичного присоединения наказаний по предыдущим приговорам, суд отправил мужчину на два года и четыре месяца в колонию-поселение, куда осужденный направлен под конвоем.