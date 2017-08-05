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В Нижневартовске на двух перекрестках установят светофоры

До конца 2017 года в Нижневартовске планируется установить светофоры на перекрестке проспекта Победы и улицы Омской. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев. После того, как по улице Омской было открыто двухстороннее движение, сделать данный перекресток регулируемым стало просто необходимым из-за плотного потока автотранспорта, а также большого количества пешеходов. Также регулируемым станет и перекресток улиц Заводской и Рабочей (старая часть города).

«Что касается исполнения Федеральных требований, то на сегодняшний день в Нижневартовске из 412 пешеходных переходов 223 уже перевели на новый стандарт безопасности. Власти города планируют до конца 2019 года оборудовать в соответствии с новыми правилами все такие переходы. На это необходимо около 300 миллионов рублей», - сообщили в мэрии столицы Самотлора.

Для привлечения внимания водителей планируется на улице Интернациональной (в районе «Сбербанка») и на улице Маршала Жукова (в районе КДЦ «Самотлор») установит новые «пешеходные» светофоры, которые представляют из себя одну секцию и всегда моргают желтым сигналом.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 77, комментариев: 0


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