Волейбольный клуб «Югра-Самотлор» отметил 30-летие

Нижневартовский волейбольный клуб «Югра-Самотлор» отметил юбилей. 30 лет назад, по инициативе генерального директора производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» Леонида Филимонова, свою первую тренировку провела команда «Самотлор». Нынешнее название клуб получил в 2004 году.

«Самотлор» - первый обладатель Кубка России, двукратный бронзовый призер чемпионатов страны, серебряный призер Кубка европейской конфедерации волейбола, семикратный победитель Кубка Сибири и Дальнего Востока. Восемнадцать игроков и воспитанников нижневартовского клуба успешно защищали честь страны в сборных России», - рассказали пресс-службе в ВК «Югра-Самотлор»

На днях волейболисты и тренеры «Югры-Самотлора» официально вышли из отпуска. После непродолжительного собрания команда провела первую тренировку. Под руководством Юрия Мельничука и Валерия Пясковского работали 14 игроков. По уважительной причине отсутствовали двое блокирующих. Они вызваны в сборные России. Виталий Дикарев сейчас выступает на Европейском юношеском фестивале в Венгрии, а Максим Белогорцев готовится к чемпионату мира среди молодежи до 23 лет.

Напомним, что в этом сезоне состав команды обновился.