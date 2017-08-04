Водители, повара, продавцы и слесари – самые востребованные профессии в Нижневартовске

Организации Нижневартовска нуждаются в 2653 специалистах – именно столько рабочих мест зарегистрировано в городской службе занятости населения по итогам первого полугодия текущего года. Вструктуре спроса доминируют рабочие профессии – 68,4% заявленных вакансий. Наиболее востребованы водители, машинисты, продавцы, слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, повара, а также неквалифицированные рабочие кадры (подсобные рабочие, уборщики, дворники).

По информации департамента экономики администрации Нижневартовска, в первом полугодии 2017 года ситуация на городском рынке труда характеризовалась положительными изменениями.

По предварительным данным численность занятых в экономике города составила 126,2 тыс. человек, из них более 60% было сосредоточено на крупных и средних предприятиях. По состоянию на 1 июля в центре занятости населения состояло на учете 416 человек, что на 24,2% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года.

Среди специалистов из числа служащих и инженерно-технических работников самые популярные специальности: врачи, мастера, инженеры, инспекторы, младший медицинский персонал, педагоги.