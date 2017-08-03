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Туроператоры начали формировать туры на зиму с вылетом из Нижневартовска

Организаторы отдыха на заграничных курортах начали продажу путевок с вылетом из Нижневартовска. Чартер пока планирует организовать компания «Пегас Туристик». На своем сайте она открыла продажу туров в Тайланд. Первый рейс запланирован на 18 октября. Югорчан авиакомпания Royal Flight доставит в аэропорт У-Тапао (Паттайя).

Выбрать тур можно уже сейчас на 11 или 12 ночей. На сайте ANEX TOUR и Tez Tour продажи путевок пока не начались.

Напомним, этим летом крупнейшие туристические операторы возродили чартерные полеты из Нижневартовска в Турцию. Совместно привлекли для перевозок туристов три авиакомпании. У жителей восточной части Югры появилась возможность выбрать отдых по количеству дней.


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03 августа в 21:08, просмотров: 140, комментариев: 0


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