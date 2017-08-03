Водителям, отправляющимся в отпуск на личном авто, инспекторы ГИБДД рекомендуют во время путешествия высыпаться

Инспекторы ГИБДД Нижневартовска рекомендуют водителям, направляющимся в отпуск на личном автотранспорте, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не переутомляться. Усталость и невнимательность шофера может привести к печальным последствиям.

Так, например, в середине июня было с 32-летней женщиной, которая управляла автомобилем Ford Focus. На 520 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск (Уватский район Тюменской области) автоледи решила совершить обгон и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с «ВАЗ-21053».

«После чего, водитель автомобиля «ВАЗ -21110», который двигался вслед за автомобилем «Жигули», из-за несоблюдения дистанции допустил с ним столкновение. В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира: мальчик 2011 года рождения и девочка 2006 года рождения. Несовершеннолетние пассажиры - жители города Нижневартовска. Их перевозили в салоне автомобиля с использованием специальных удерживающих устройств», - рассказал старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

Кстати, завтра в столице Самотлора инспекторы проведут масштабную профилактическую акцию «Детское кресло». Во время рейда будут проверять как водители перевозят юных пассажиров.