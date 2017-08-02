В Нижневартовске будут судить членов ОПГ организовавших торговлю наркотиками в трех регионах страны

В городском суде Нижневартовска 17 августа запланировано рассмотреть уголовное дело, фигурантами которого стали 12 человек. Члены организованной преступной группы организовали сеть сбыта наркотических веществ на территории Югры, Алтайского края и республики Карелия.

«Среди обвиняемых жители Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Задачами созданного преступного сообщества (преступной организации) явились совместное совершение с участниками сообщества тяжких и особо тяжких преступлений связанных с незаконным приобретением наркотических средств в значительных, крупных и особо крупных размерах», - отметили в горсуде.

Подробности уголовного дела пока не разглашаются. Сотрудники суда сейчас изучают поступившие к ним материалы.

Добавим, что за шесть месяцев 2017 года за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков лишились свободы 144 человека. Для сравнения, в первом полугодии 2015 таких было 116. Как рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Нижневартовску Василий Баландин, увеличилось и количество изъятых стражами порядка наркотических средств и наркосодержащих растений - с 9 до 11 кг.

Как стало известно на заседании Антинаркотической комиссии города Нижневартовска, еще около 26 кг табачного психоактивного вещества не дали ввезти в Нижневартовск сотрудники Ханты-Мансийской таможни. Выявить контрабанду им позволило современное оборудование и помощь кинологов. По словам заместителя начальника Ханты-Мансийской таможни Алексея Русанова, всего в этом году таможенники проверили 121 рейс, прибывший в Нижневартовский аэропорт.