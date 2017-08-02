Вартовчанка, пострадавшая в крупной аварии в Крыму, спустя 1,5 месяца проведенных в больнице вернулась в Югру //ФОТО//

В Нижневартовск вернулась супружеская пара, которая оказалась среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Крыму. Авария случилась 12 июня вблизи города Ялта, автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Пострадали 20 человек, в том числе жительница Нижневартовска. С серьезными травмами полтора месяца она провела в больнице и только сейчас врачи разрешили вернуться домой.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на железнодорожном вокзале семью встречали сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ г.Нижневартовска «Управления по делам ГО и ЧС», а также врачи станции скорой медицинской помощи.

Все это время на связи с вартовчанами находился заместитель главы города, директор департамента ЖКХ г.Нижневартовска Максим Коротаев. По его словам, как только врачи Ялтинской городской больницы, куда были доставлены вартовчане после ДТП, разрешили транспортировку, началась подготовительная работа. Содействие оказал также директор ОАО «Нижневартовскавиа», депутат Думы города Сергей Бакунин.

«Руководитель нижневартовского авиапредприятия провел переговоры с рядом авиакомпаний, выполняющих рейсы из Симферополя в Москву. По рекомендации врачей перевозить женщину, которая получила серьезные травмы, можно было только лежа, необходимы были особые условия в самолете. Одна из авиакомпаний согласилась оказать содействие. Уже из Москвы специалисты спасательных служб перевезли вартовчанку к поезду», - рассказал Максим Коротаев.

В Нижневартовске семейной паре помогли добраться до дома. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, но необходимо длительное лечение.

Напомним, сразу после того, как стало известно о попавших в аварию в Крыму жителях Нижневартовска, глава города Василий Тихонов поручил своему заместителю, директору департамента ЖКХ Максиму Коротаеву взять ситуацию под контроль и оказать всю необходимую помощь.