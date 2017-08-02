​ГИБДД Нижневартовска проведет профилактическую акцию «Детское кресло»

Из-за продолжающего роста ДТП с участием несовершеннолетних, инспекторы ГИБДД Нижневартовска приняли решение провести в пятницу, 4 августа, профилактическую акцию «Детское кресло». Наряды дорожно-патрульной службы будут дежурить вблизи дошкольных образовательных организаций, а также на центральных улицах города.

«За 7 месяцев 2017 года на территории Нижневартовска зарегистрировано 29 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 38 несовершеннолетних получили телесные повреждения. Увеличение количества травмированных детей-пассажиров зарегистрировано в третьей декаде июля, когда в двух ДТП пострадало три юных пассажира, при этом двое из которых перевозились без специальных удерживающих устройств», - пояснил старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

В инспекции напомнили, что одно из последних дорожно-транспортных происшествий с участием юных вартовчан произошло в конце прошлой неделе. На улице Интернациональной, как сообщал siapress.ru, столкнулись легковой автомобиль отечественного производства и внедорожник. В результате ДТП двое малышей были госпитализированы в больницу, а водитель легковушки погиб на месте.