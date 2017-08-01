Альфа-банк требовал от вартовчанина выплатить кредит по липовому договору

Суд Нижневартовска защитил жителя города, с которого Альфа-банк пытался взыскать долг по поддельному договору. Решение было вынесено на днях.

Как стало известно из материалов дела, представители финансово-кредитной организации обратились в суд с требованием взыскать с вартовчанина долг по кредитному договору. По данным истца, между банком и ответчиком было заключено соглашение на получение кредитной карты на сумму 70 000 рублей. Вартовчанин во время судебного заседания отрицал факт подписания документов и утверждал, что подпись в представленных документах не его.

«Поскольку предметом рассмотрения спора являлось исполнение обязательств по кредитному договору, а ответчик оспаривал заключение договора, то судом для правильного разрешения указанного спора была назначена почерковедческая экспертиза документов. Согласно заключению эксперта, подписи от имени ответчика, расположенные в индивидуальных условиях, заявлении заемщика и поручении на перевод денежных средств, выполнены не ответчиком, а другим лицом с подражанием подлинной подписи вартовчанина», – говорится в сообщении суда.

Таким образом, суд пришел к выводу, что представленные АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обоснования заключения кредитного договора документы, являются подложными доказательствами. В связи с этим, в удовлетворении исковых требований о взыскании долга по кредитному договору банкирам было отказано.