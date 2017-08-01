Директор Депдорхоз и транспорта Югры собрал в Нижневартовске общественников для проверки ремонта дорог: проехал по самым проблемным точкам

Нижневартовск накануне с рабочим визитом посетил директор регионального Департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин. Вместе с общественниками он проинспектировал ход работ на участках, где проводятся капитальный, ямочный ремонты, а также осмотрел проблемные отрезки на выезде из Нижневартовска, о которых чаще всего сообщают жители Нижневартовска в своих обращениях в адрес окружных и городских властей, а также общественных организаций.

Как отметил руководитель Депдорхоз и транспорта Югры, важным элементом во всем комплексе процессов по ремонту автодорог является общественность: от участия в формировании муниципальных программ до приемки выполненных работ от подрядчика. С каждым годом свой вклад в благоустройство и безопасность Нижневартовска вносят все больше активных вартовчан.

Заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев рассказал, что дорожная деятельность в городе осуществляется в двух направлениях: строительство дорог в новых микрорайонах, а также реконструкция и текущий ремонт уже имеющихся участков. Задачи формирования инфраструктурой новых жилых районов происходит в соответствии с нормами безопасности и потребностями жителей.

Как сообщал siapress.ru ранее, в столице Самотлора в этом году развернулась масштабная ремонтная кампания. На обновления дорожного полотна направлены средства городского, окружного бюджетов, а также средства, выделенные компанией «Роснефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве с властями региона.