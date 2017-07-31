Жуткая авария в Нижневартовске: водитель легковушки, лишенный водительских прав, скончался после ДТП с внедорожником. ФОТО

В Нижневартовске на минувших выходных произошла крупная авария с участием легковушки и внедорожника. ДТП случилось на улице Интернациональной. Как сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21703» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Форд Эксплорер», за рулем которого находился 43-летний мужчина.

Фото предоставлено ГИБДД г. Нижневартовска

"Водитель легкового автомобиля был лишен прав управления. Он двигался по второстепенной дороге", - отметили siapress.ru в ГИБДД г. Нижневартовска.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пассажиры «Приоры» (двое детей 2014 года рождения, женщина 1990 и мужчина 1985 годов рождения) получили травмы.

Личность еще одного пострадавшего пассажира ВАЗа устанавливается. Как стало известно siapress.ru, молодой человек находится в коме. Водитель внедорожника не пострадал.