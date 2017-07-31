СМИ: Стрельба в Нижневартовске, произошедшая около ТЦ «Городок», могла произойти из-за денежного долга потерпевших

В Нижневартовске местные СМИ огласили возможную причину вооруженного конфликта произошедшего около ТЦ «Городок» на минувшей неделе. Как сообщает телеканал «Мегаполис», поводом для массовой драки могли быть денежные долги.

По данным журналистов телекомпании, у одного из участников потасовке на днях в ДТП погиб сын. Авария, с участием «BMW X5» и автомобилем «КамАЗ», произошла на автодороге «Нижневартовск – Радужный».

Внедорожник был куплен на средства, которые погибший владелец автомобиля занял. Вернуть долг заемщики якобы попросили у отца погибшего. Родственник чтобы решить возникшую непростую ситуацию, как утверждают СМИ, обратился к знакомым. Между ними и заемщиками во время встречи и произошел конфликт. Когда кредиторы попытались скрыться с места происшествия, один из тех, кто представлял сторону должника, перегородил дорогу автомобилю. После этого и началась массовая драка, в результате которой три человека были госпитализированы.

Подчеркнем, что официального подтверждения данной версии на данный момент нет, так как правоохранительные органы пока не разглашают информацию.

Добавим, на выходных некий северо-осетинский общественный деятель Юни Успанов обвинил ОМОН Югры в том, что именно они устроили драку. Свои обвинения он построил на рассказах неких «местных русских жителей». Позже пост с обвинениями был удален со страницы Facebook общественника. В ответ на данные обвинения руководство Росгвардии ХМАО в своих группах в социальных сетях выступило с заявлением о непричастности бойцов ведомства к массовой драке и перестрелке.

По факту произошедшего, как сообщал siapress.ru ранее, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение умышленного тяжкого вреда здоровью». Расследовать его, как сообщает «Мегаполис», будут уже представители Следственного комитета России по ХМАО-Югре.