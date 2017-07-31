Новую школу в 18 микрорайоне Нижневартовска откроют к 1 сентября 2018 года

В Нижневартовске продолжается строительство новой школы в 18 микрорайоне (район улицы Романтиков). Срок ввода нового объекта - 1 сентября 2018 года.

К настоящему моменту здесь полностью возведены стены первого блока. Строители уже приступают к кровле. Что касается внутренней отделки, то штукатурные работы остались на последнем четвертом этаже здания, уже проложена электрическая проводка. В ближайшее время специалисты начнут проводить сети водо- и теплоснабжения. До конца августа в первом корпусе будут поставлены окна, а к отопительному сезону строители должны провести к первому корпусу все необходимые коммуникации и подать в помещение тепло.

Отметим, школа рассчитана на 1725 мест - первый корпус на 825 учащихся, второй - 900 школьников. Такой объем мест позволит разгрузить четыре существующие школы, которые принимают учеников, живущих в новых микрорайонах за улицей Ханты-Мансийской. Учреждение будет работать в одну смену. Во внеурочное время помещения школы планируется использовать как центр дополнительного образования.

Особое внимание при проектировании школы уделено созданию универсальной безбарьерной среды: будут установлены пандусы, лифты, подъемные платформы.