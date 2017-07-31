Волонтеры-пенсионеры помогают воспитывать особых детей Нижневартовска

Волонтеры пенсионного возраста приходят на помощь воспитателям одного из реабилитационных центров Нижневартовска. Бабушки сопровождают и присматривают за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Все они представители городской общественной организации «Ветеран» и Всероссийского движения «Волонтеры серебряного возраста». «Наши помощницы успевают с ребятишками и зарядку сделать, и почитать, и в подвижные игры поиграть, и потанцевать на мероприятии. Жизненный опыт, заботливые руки и добрый взгляд, способны убедить и поддержать каждого ребенка, пришедшего на реабилитацию в наш центр», - рассказала директор Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси» Ольга Иванова.

С Нижневартовской городской общественной организацией «Ветеран» Центр сотрудничает с 2014 года. Именно тогда воспитатели решили организовать для детей общение с пенсионерами. «Есть что-то особенное в этом диалоге пожилых людей и детей с ограниченными возможностями - и те, и другие испытывают одиночество, имеют проблемы в социализации», - отметила Ольга Иванова.