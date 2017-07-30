Неадекватная вартовчанка измазалась краской и «перекрасила» восемь автомобилей в своем дворе

Вартовчане продолжают удивлять сотрудников полиции. На этот раз стражам порядка поступил сигнал от жильцов дома по проспекту Победы. Горожане сообщили, что в их дворе неадекватная 25-летняя девушка измазалась краской и разукрасила припаркованные автомобили.

«Сама, облившись краской, на всех машинах, которые попадались ей на пути, она оставляла следы. В общей сложности восемь машин окрасила вартовчанка зеленой краской. Девушку доставили в отдел полиции для разбирательств, после чего ее направили в психоневрологическую больницу», - сообщили в УМВД России по г.Нижневартовску.

Как отметили полицейские, пострадавшие водители отказались от дальнейшего разбирательства, так как краску с автомашин легко отмыли.

Добавим, что это не первый случай, когда жители города удивляют не только полицейских. В июне стражам порядка пришлось задерживать неадекватного молодого человека, который шел по улицам абсолютно голый. Мужчину также передали медикам.