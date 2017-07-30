Росгвардия ХМАО считает обвинения по поводу участия бойцов в перестрелке в Нижневартовске необоснованными

Руководство Росгвардии ХМАО в своих группах в социальных сетях выступило с заявлением о непричастности бойцов ведомства к массовой драке и перестрелке, произошедшей на этой неделе в Нижневартовске. В результате инцидента пострадали три человека, один из них был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением.

«Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Обвинения, высказанные в адрес ОМОН необоснованны, сотрудники подразделения на месте происшествия задействованы не были», - говорится в сообщении Управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

Обвинения были высказаны неким северо-осетинским общественным деятелем Юни Успанов. Неизвестно на чем они были основаны, но именно бойцов ОМОНа общественник решил сделать виноватыми во всей этой неразберихе. Успанов ссылается на неких «местных русских жителей» не объясняя, каким образом он, находясь в Моздоке, смог пообщаться с вартовчанами. Позже Юни Успанов удалил свою запись, сделанную в социальной сети Facebook.

Напомним, массовая драка со стрельбой произошла в центре города, около ТЦ «Городок». Полицейские Нижневартовска по факту произошедшей накануне перестрелки возбудили уголовное дело по статье «Причинение умышленного тяжкого вреда здоровью». В городе был введен план «Перехват», который не дал результатов. Официально силовики не заявляли о том, что кто-либо из участников потасовки был задержан.