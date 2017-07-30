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В Нижневартовске появятся автомобильные экопарковки

В Нижневартовске в рамках Марафона благоустройства, который в этом году проходит на территории пятого микрорайона, появятся экопарковки. Об этом рассказал главный инженер второй управляющей компании №2 Павел Калашников.

Машин много, мест для их «ночлега» недостаточно. Комплексное благоустройство микрорайона, на которое дали согласие жители, позволит решить сразу несколько актуальных городских задач - дефицит машиномест во дворах и парковка на газонах. После того, как в микрорайоне завершатся работы по благоустройству, ставить машины автовладельцы смогут даже на зеленой зоне, не причиняя экосистеме вреда. Оформлять стоянки с этого года будут по новым технологиям.

«Парковки в микрорайоне будут двух видов: традиционные из плитки и так называемые экостоянки. Это такая технология, которая предполагает укладку решетки поверх травы. Благодаря экостоянкам сохраняется зеленая зона и машину можно поставить. В рамках «Марафона благоустройства» мы предусмотрели дополнительные парковочные места в каждом дворе», - цитирует пресс-служба администрации города главного инженера УК№2 Павла Калашникова.

Экопарковка представляет собой место для стоянки транспортных средств, расположенное на газоне, который растет под специальным ячеистым покрытием (решетками), защищающим зеленые насаждения от машин. Срок службы данных парковок составляет до 20-ти лет. Экостоянки выигрывают с точки зрения не только экологии, но и удобства: дождевая вода будет уходить в землю, а не скапливаться в виде луж под колесами.

Добавим, Марафон благоустройства, объявленный на территории города главой муниципалитета Василием Тихоновым предполагает собой комплексное благоустройство дворов. В этом году свое согласие дали жители 5-го микрорайона, которые на условиях софинансирования определили перечень работ.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 118, комментариев: 0


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