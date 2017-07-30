Тюменская область направит более 300 тысяч рублей на охрану больницы-долгостроя в Нижневартовске

Депстрой Тюменской области готов направить более 300 тысяч рублей на охрану больницы-долгостроя в Нижневартовске. Соответствующий аукцион по выбору подрядчика появился на сайте госзакупок. По условиям контракта, который будет заключен на 120 дней, охранники должны будут дежурить на объекте круглосуточно. Им заказчик разрешает доставлять в служебное помещение граждан, которые проникли незаконно на территорию объекта, а также проводить досмотры людей и техники, в крайних случаях дозволено применять физическую силу. При этом за неопрятный внешний вид или грубость с посетителями охранное предприятие может быть оштрафовано.

К участию в аукционе на оказание услуг не допускаются фирмы, если у руководителя или владельца охранного предприятия, а также у бухгалтера имеются судимости за преступления в экономической сфере (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята).

Напомним, больница, рассчитанная на 1100 коек, продолжает возводиться в Нижневартовске в рамках областной программы «Сотрудничество». Сейчас за долгостроем установлен контроль со стороны депутатов всех уровней. Во время рабочей встречи главы города Василия Тихонова с генеральный директор ООО «Версо-Монолит» Дильгамам Мамедовым, представитель подрядчика рассказал, что все работы на объекте ведутся в соответствии с утверждённым графиком, а в августе можно будет говорить даже о его опережении.