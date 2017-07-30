В Нижневартовске завершается капремонт монумента «Покорителям Самотлора»

Капитальный ремонт монумента «Покорителям Самотлора» выходит на финальный этап. Сейчас подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки вокруг монумента. За последнюю неделю рабочие выложили более 200 кв.м.

Начинается установка фонарей по периметру территории монумента, а также монтаж одной из ключевых элементов композиции - гранитных плит с именами нефтяников-первопроходцев. Готовность объекта составляет 80% от запланированного объема работ. До 15 августа, согласно условиям контракта, работы на площадке должны быть закончены.

«Гранитные плиты с высеченными на них именами тех, кто осваивал Самотлорское месторождение, готовы на 100%. Сейчас их доставляют в город. Строители готовы приступить к установке освещения - прежде чем это сделать работникам пришлось исправить строительный брак за предыдущим подрядчиком. Опоры освещения прибудут в город в ближайшие дни», - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

В завершении подрядчику предстоит рекультивировать землю и озеленить территорию вокруг монумента. Полюбоваться цветами вартовчане смогут уже в ближайшее время. Для того, чтобы сделать вокруг памятника сад, приобретено 10 тысяч цветов. Это растения, которые выдерживают резкие перепады температур - бархотки, петунии и другие. Рассада находится на складе. Что касается высадки деревьев, то это сделают осенью - лучшее время для приживания саженцев.