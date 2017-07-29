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Депздрав Югры выбирает главврача для городской поликлиники Нижневартовска. СПРАВКА о кандидатах

На сайте регионального Департамента здравоохранения проводится голосование по выбору главного врача для Нижневартовской городской поликлиники. На эту должность претендуют три кандидата.

Воронина Светлана Владимировна

Дата рождения: 29.06.1971

Замещаемая должность: Заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи.

Образование: Высшее профессиональное, 1994 год, Семипалатинский государственный медицинский институт.

Специальность по диплому, квалификационная категория: лечебное дело, врач-лечебник.

Перекокин Виктор Николаевич

Дата рождения: 13 декабря 1978 г.

Место работы: с 15.01.2009 г. и по настоящее время Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника». Заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе.

Диплом по специальности: Врач медико-профилактического профиля.

Кифорук Евгений Владимирович

Женат, трое детей. Супруга: Кифорук Наталья Владимировна, начальник Управления по связям с общественностью в регионах РФ ОАО «Газпром нефть» г. Санкт-Петербург.

Прошел трудовой путь от врача-интерна до руководителя комитета здравоохранения одного из крупнейших муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Почетная грамота директора департамента здравоохранения ХМАО-Югры, главы города Нефтеюганска. Благодарственное письмо главы города Сургута, депутатов Думы ХМАО-Югры. Благодарственное письмо главы администрации Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.

На сайте ведомства не уточняются сроки проведения голосования, а также предварительные результаты.


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29 июля в 19:39, просмотров: 178, комментариев: 0


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