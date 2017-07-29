Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Югру, два часа кружил над столицей и вернулся в аэропорт вылетела

Стресс испытали сегодня пассажиры рейса «Москва – Нижневартовск» авиакомпании «Аэрофлот». Вылетев из аэропорта «Шереметьево» лайнер, по данным Flightradar24.com, около двух часов кружил над столицей и затем вернулся в воздушную гавань отправления. Причина такого маневра пока не известна.

Информация с сайта Flightradar24.com

Информация с сайта АК "Аэрофлот"

Пассажиров Airbus-320 авиакомпания отправила в Нижневартовск через два часа другим бортом. В результате, путешественники прибыли в столицу Самотлора с опозданием на 2 часа 40 минут. Примерно на столько же был отложен и обратный рейс в Москву. Сейчас лайнер, вылетевший из Нижневартовска, находится в воздухе.